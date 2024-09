DÉTAILS DU PRODUIT

"Les croquettes ROYAL CANIN® POMERANIAN ADULT ont une taille, une forme et une texture spécialement adaptées aux petites bouches des chiens nains, ce qui permet à votre chien de les prendre et de les mâcher sans effort. La nourriture présente une digestibilité élevée, ce qui favorise une digestion optimale et la consistance des selles. La mastication des croquettes peut en outre contribuer à l'hygiène dentaire. La formule contient en outre des acides gras oméga-3 et 6, qui peuvent contribuer au maintien de la santé de la peau et du pelage. La recette spéciale avec une teneur en minéraux adaptée, enrichie en EPA et DHA, peut soutenir les os et les articulations. ROYAL CANIN® POMERANIAN ADULT est disponible sous forme d'aliment sec / humide. Les deux variantes peuvent être merveilleusement combinées. Ainsi, vous assurez non seulement la variété dans la gamelle, mais vous soutenez également une alimentation optimale et équilibrée de votre Spitz nain. La nourriture sèche est très riche en nutriments et peut contribuer à l'hygiène dentaire. Les aliments humides ont une teneur en eau élevée et peuvent donc contribuer à la gestion du poids et des voies urinaires. Tous les produits ROYAL CANIN® sont soumis à un processus complet de contrôle de qualité afin de garantir la meilleure qualité possible. Cela signifie qu'avec les aliments secs ROYAL CANIN® POMERANIAN ADULT, vous offrez à votre chien une alimentation de qualité et équilibrée."

