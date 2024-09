DÉTAILS DU PRODUIT

"Pourquoi un aliment spécial pour les chiots des races de grande taille? La croissance est une phase essentielle de la vie de votre chiot, riche en changements et découvertes. Au cours de cette période cruciale, un chiot a besoin d’une alimentation complète et équilibrée, contenant des nutriments qui lui permettront de rester en bonne santé de manière optimale et durable pendant qu’il grandit et se développe. ROYAL CANIN Maxi Puppy est spécialement conçu pour répondre aux besoins nutritionnels des chiots de grande taille. L’aliment convient aux chiots de grande taille âgés de 2 à 15 mois, qui atteindront un poids de 26 à 44 kg environ à l’âge adulte. Il a été scientifiquement prouvé que le complexe nutritif contenant des vitamines E et C favorise le développement des défenses naturelles des chiots et que l’acide gras oméga-3 (DHA), avec lequel l’aliment est enrichi, favorise le développement du cerveau des chiots et peut contribuer au processus d’apprentissage lors du dressage précoce. De plus, une combinaison de prébiotiques (MOS) et de protéines hautement digestibles favorise l’équilibre de la flore intestinale et une digestion saine. L’aliment ROYAL CANIN Maxi Puppy convient aux chiots âgés de 2 à 15 mois, qui atteindront un poids de 26 à 44 kg à l’âge adulte. La promesse de qualité ROYAL CANIN Tous les produits ROYAL CANIN sont soumis à un contrôle qualité complet afin de garantir une qualité alimentaire optimale et de répondre aux besoins nutritionnels individuels et au style de vie de votre chiot. Cela signifie qu’avec ROYAL CANIN Maxi Puppy, vous offrez à votre jeune chiot une alimentation haut de gamme et équilibrée."

Voir plus