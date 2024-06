DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® X-SMALL PUPPY en sauce a été spécialement conçu pour répondre aux besoins nutritionnels des chiots de très petites races. Cette recette convient aux chiots âgés de 2 à 10 mois, qui atteignent un poids final de 4 kg maximum. Cet aliment sur mesure contient des morceaux en sauce dont la taille, la texture et le goût sont adaptés aux chiots de très petites races et est adapté à la croissance. Il est également enrichi d'un acide gras oméga-3 (DHA), dont il a été scientifiquement prouvé qu'il pouvait contribuer au développement du cerveau des chiots et favoriser le processus d'apprentissage lors du dressage précoce des chiots. Grâce à une combinaison de prébiotiques et de protéines hautement digestibles, ROYAL CANIN® X-SMALL PUPPY contribue également à un équilibre optimal du microbiote intestinal (flore intestinale) et favorise ainsi une bonne digestion. Il a été scientifiquement prouvé que ROYAL CANIN® X-SMALL PUPPY contribue au développement des défenses naturelles du chiot grâce à un complexe de nutriments contenant des vitamines E et C. ROYAL CANIN® X-SMALL PUPPY en sauce offre à votre chiot une expérience sensorielle positive, favorise une hydratation optimale et est parfaitement adapté à une alimentation en complément des aliments secs ROYAL CANIN® X-SMALL PUPPY. Lorsque votre chiot atteint l'âge de 10 mois, il a besoin d'une alimentation spécialement adaptée à ses besoins nutritionnels de chien adulte. A ce stade, vous pouvez passer à ROYAL CANIN® X-SMALL ADULT. Tous les produits ROYAL CANIN® sont soumis à un processus complet de contrôle de la qualité afin de garantir la meilleure qualité possible. Cela signifie qu'avec ROYAL CANIN® X-SMALL PUPPY en sauce, vous offrez à votre chien une alimentation de qualité et équilibrée.

Voir plus