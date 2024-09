DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Rottweiler Adult est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chien adulte et convient aux Rottweilers âgés de 18 mois et plus. ROYAL CANIN® Rottweiler Adult contient des nutriments spécifiques tels que la taurine, l’EPA et le DHA, qui renforcent la bonne santé cardiaque. ROYAL CANIN® Rottweiler Adult contribue également au maintien d’une masse musculaire et d’un poids de forme idéaux grâce à sa teneur en protéines adaptée et à son apport en L-Carnitine. Cette alimentation – rationné de façon appropriée afin de réguler la prise alimentaire – doit être complété par un programme d’exercice physique efficace. Au travail ou en promenade, le Rottweiler est toujours actif et enthousiaste, ce qui signifie qu’il a besoin de nutriments spécifiques pour entretenir et renforcer ses os et ses articulations. C’est pourquoi ROYAL CANIN® Rottweiler Adult est enrichi en EPA et DHA, des acides gras oméga-3 qui contribuent à la bonne santé des os et des articulations de votre chien. De plus, les croquettes exclusives de ROYAL CANIN® Rottweiler Adult sont spécialement conçues pour faciliter la prise de nourriture de votre chien et l’encourager à la mâcher davantage pour améliorer la sensation de satiété et maintenir son poids de forme.

