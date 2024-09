DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® WEST HIGHLAND WHITE TERRIER ADULT est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chien adulte West Highland White Terrier et convient aux chiens de plus de 10 mois. Le pelage blanc et rêche caractéristique de votre « Westie » nécessite des soins particuliers pour préserver sa qualité et garder sa peau en bonne santé. C’est pourquoi ROYAL CANIN® WEST HIGHLAND WHITE TERRIER ADULT contient un complexe spécifique de nutriments et d’acides gras oméga-3 (EPA et DHA) pour préserver et renforcer la santé de la peau et des os de votre Westie. Grâce à ses acides aminés spécifiques, ROYAL CANIN® WEST HIGHLAND WHITE TERRIER ADULT favorise la croissance de son pelage, tandis que des acides gras provenant de l’huile de bourrache et des graines de lin nourrissent sa peau. Les croquettes de ROYAL CANIN® WEST HIGHLAND WHITE TERRIER ADULT contiennent également des chélateurs du calcium, qui aident à ralentir la formation et l’accumulation du tartre. De plus, ROYAL CANIN® WEST HIGHLAND WHITE TERRIER ADULT convient aux appétits les plus exigeants grâce à un mélange spécialement adapté de saveurs exceptionnelles pour une meilleure palatabilité.

