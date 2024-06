Quand mon chiot deviendra-t-il un chien adulte ?

Votre chiot a un physique et un caractère uniques, mais il a aussi des besoins nutritionnels uniques. À mesure qu'il grandit, l'alimentation de votre chiot va changer pour s'adapter à ses besoins jusqu'à ce qu'il devienne un chien adulte en bonne santé. Mais de quoi a-t-il besoin exactement et quand devient-il adulte?

Quand un chiot devient-il un chien adulte ?

L'âge auquel votre chiot devient un chien adulte dépend de sa race et de sa taille. All breeds are categorised into five sizes of dog: x-small, small, medium, large and giant. Votre chiot deviendra un chien adulte aux âges suivants :

Race de très petite taille (4 kg) : eight months

Small breed (5 - 10 kg): 10 mois

Race de taille moyenne (11-25 kg) : 12 mois

Race de grande taille (26-44 kg) : 15 mois

Race de taille géante (45 kg et plus) : 18 à 24 mois

Les différentes classifications du démarrage de la phase adulte de votre chiot s'expliquent par la durée de la croissance qui diffère selon la taille: les chiens de grande taille et de taille géante ont besoin de beaucoup plus de temps que les chiens plus petits pour atteindre leur maturité, bien que tous connaissent une poussée de croissance intense.

Que doit fournir son aliment à un chiot ?

Le corps d'un chiot subit d'importants changements car il grandit rapidement, quelle que soit sa taille ou sa race. Les chiots ont besoin de plus de calcium que les chiens adultes pour favoriser le développement de leur squelette.

Ils ont également besoin de plus de protéines, car leurs muscles et son organisme se développent rapidement. Leur alimentation devrait être plus dense en énergie que celle d'un chien qui a terminé sa croissance, car les chiots sont incapables de manger autant mais ont besoin de beaucoup d'énergie pour soutenir le développement de leur organisme.