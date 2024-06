Il est important de choisir le bon chiot à accueillir chez vous, et de préparer les enfants à leur arrivée pour que tous soient heureux et en sécurité.

Éduquer les enfants

Adopter un chiot est un moment extrêmement excitant pour les enfants, mais il est important de leur expliquer que leur nouvel animal de compagnie n'est pas un jouet et qu'ils doivent en prendre soin. Les présentations peuvent être intimidantes pour un jeune chiot et les expériences négatives auront un effet durable. La période de sociabilisation et de peur commence à partir de quatre semaines et peut durer jusqu'à 14 semaines. Tout traumatisme survenant pendant cette période peut avoir des conséquences durables. Il est donc important que cela soit fait dans un environnement tranquille et détendu où les enfants sont encouragés à rester calmes.

Tout au long de cette période, vous pouvez :

Demander aux enfants de s'asseoir par terre et de laisser le chiot venir à eux.

Enseigner aux enfants comment porter leur nouvel animal de compagnie en soutenant leur corps avec précaution pour l'attraper. La meilleure façon de s'y prendre est de placer une main ouverte sous son ventre et de soutenir l'arrière de son corps avec l'autre main.

Lorsqu'un enfant tient le chiot contre lui, vérifiez qu'il ne serre pas trop fort.

Veiller à la sécurité du chiot et des enfants

Un certain nombre de réflexes contribuent à garantir la sécurité de votre chiot et de vos enfants lorsqu'ils grandissent ensemble. Rappeler aux enfants qu'ils ont un rôle à jouer dans le développement et la sécurité de leur chiot leur permet également d'assumer certaines responsabilités.

Pour éviter les morsures et les griffures, apprenez à votre enfant à :

Ne pas déranger le chiot lorsqu'il est endormi ou en train de manger.

Ne pas le regarder droit dans les yeux.

Ne pas le tenir trop fort dans ses bras.

Ne pas lui donner de nourriture à table.

Les enfants de moins de 10 ans ne doivent pas rester seuls avec le chiot ; un adulte devrait toujours être présent lorsque les enfants et les chiots jouent ensemble.