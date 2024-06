Ist Zucker im Katzenfutter schlecht?

Viele Katzenbesitzer lehnen Zucker im Futter ab, weil sie Karies, Übergewicht und Diabetes fürchten. Was ist dran an dem Mythos, dass Zuckerzusatz ungesund ist und Katzen lediglich dick und süchtig macht? Warum ist in Katzenfutter Zucker enthalten – schadet das nicht nur den Zähnen einer Katze? Diese Fragen und noch mehr beantwortet der folgende Artikel.