Was macht gutes Hundefutter aus?

Die Antwort auf diese Frage ist komplexer als man zunächst denkt. Es gibt verschiedene Punkte, die ein gutes Hundefutter erfüllen sollte:

Das Futter stammt von einem vertrauenswürdigen Hersteller, der transparent auf der Verpackung angegeben ist und für sein Produkt steht.

Nährwerte und Inhaltsstoffe sind für den Verbraucher ersichtlich. Seriöse Futtermittelhersteller überwachen die Produktion nach strengen Kontrollmaßnahmen.

Die Nahrung ist gut verdaulich für den Vierbeiner. Dies erkennt man zum Beispiel an der Kotqualität: wenig Kot, feste Konsistenz, reduzierter Geruch.

Das Futter berücksichtigt die verschiedenen Bedürfnisse, die ein Hund je nach Alter, Größe oder Lebensumständen hat.

Tierärzte, Züchter oder andere Hundebesitzer empfehlen das Futter.

Der Hund frisst das Futter gerne.





Welche Inhaltsstoffe sollte ein gutes Futter haben?

Wer sich mit dieser Frage beschäftigt, taucht schon tief in die Welt der Hundenahrung ein. Braucht gutes Futter einen hohen Fleischanteil? Wie viel Getreide ist gut für Hunde? Und was ist eigentlich mit Zucker? Im folgenden werfen wir einen Blick auf diese und weitere Fragen.

Braucht gutes Hundefutter einen hohen Fleischanteil?

Kurz gesagt – der Fleischanteil eines Futters allein entscheidet nicht über die Qualität. Wichtig ist, dass eine Nahrung alles enthält, was ein Hund braucht. Man spricht dabei von sogenannten Nährstoffen. Kohlenhydrate, Fette, Proteine, Mineralstoffe, Vitamine und Wasser – das sind die Nährstoffe, die ein Lebewesen braucht. Eine gute Nahrung ist ausgewogen – das heißt sie versorgt einen Hund mit allen Nährstoffen in der richtigen Kombination und Menge. Wichtig ist also zum Beispiel, dass ausreichend Protein im Futter enthalten ist.

Ist gute Hundenahrung getreidefrei?