Una nutrizione su misura può aiutare a mantenere la salute e la bellezza del British Shorthair. Il cibo fornisce l'energia ad assolvere alle funzioni vitali e una formula completa appositamente pensata per il British Shorthair dovrebbe apportare un quantitativo adattato di nutrienti. Se alimenti il tuo gatto in questo modo, gli fornirai la giusta quantità di cibo poiché sia le carenze che gli eccessi potrebbero nuocere alla sua salute. Acqua pulita e fresca deve essere sempre a disposizione per favorire una regolare attività dell'apparato urinario. I gatti tendono per natura a mangiare piccole quantità di cibo, consumando tra i 7 e i 10 pasti al giorno. Offrie al tuo British Shorthair la razione giornaliera di crocchette una volta al giorno consentirà al tuo gatto di regolarne il consumo. Data la natura placida del British Shorthair e la sua tendenza al sovrappeso, fin dalla tenera età potrebbe essere molto importante attenersi a un'alimentazione su misura e a razioni giornaliere attentamente misurate. Ecco alcune raccomandazioni per avere animali in salute. Se il tuo gatto mostra segni riconducibili a problematiche di salute, consulta il tuo Medico Veterinario, il quale ti prescriverà alimenti dietetici specifici.

La fase della crescita è una tappa essenziale nella vita di un gattino. È un momento di grandi cambiamenti, scoperte e nuovi incontri. Il fabbisogno di energia, proteine, sali minerali e vitamine di un gattino di razza British Shorthair è decisamente superiore rispetto ad un esemplare adulto. Necessita infatti di energia e nutrienti per supportare il proprio organismo, ma anche per permettergli di crescere e svilupparsi in maniera armoniosa. La crescita del gattino avviene attraverso due fasi:

Costruzione

Dalla nascita fino a 4 mesi

Lo svezzamento è il passaggio che un gattino compie dal cibo liquido (o latte materno) al cibo solido. Questa fase si verifica naturalmente quando spuntano i denti da latte, tra le 3 e le 6 settimane. In questa fase, i gattini non sono ancora in grado di masticare. È quindi preferibile somministrare loro cibi morbidi (crocchette reidratate o cibo umido adeguato) per facilitare la transizione da cibo liquido a solido. Le difese naturali dei gattini di British Shorthair si sviluppano gradualmente fino ai 12 mesi di età. Una formula con antiossidanti, inclusa la vitamina E, può aiutarli a sostenere le loro difese naturali durante questa fase di grandi cambiamenti, scoperte e nuovi incontri. L'apparato digerente si sviluppa gradualmente, con attitudini digestive che raggiungono la piena maturità intorno ai dodici mesi di età. I gatti sono quindi in grado di consumare cibo per adulti.

Tra le 4 e le 12 settimane di età,

l'immunità naturale che un gattino riceve dal colostro (o dal primo latte) di sua madre si riduce man mano che le sue difese immunitarie si sviluppano. Per potenziare le sue difese naturali in questo periodo critico, chiamato gap immunitario, un complesso di antiossidanti, tra cui la vitamina E, può essere estremamente utile I gattini attraversano un periodo di crescita intensa e particolarmente delicata durante il quale sono soggetti a disturbi digestivi. La loro alimentazione in questa fase dovrebbe apportare un elevato quantitativo di energia per soddisfare i fabbisogni nutrizionali legati alla crescita e proteine altamente digeribili per supportare il loro apparato digerente ancora immaturo. I prebiotici, come i frutto-oligosaccaridi, possono sostenere la loro salute digestiva favorendo l'equilibrio della flora intestinale. Il risultato? Feci di qualità ottimale. Il cibo del gattino dovrebbe contenere acidi grassi omega-3 (EPA-DHA) per sostenere lo sviluppo cerebrale.

Consolidamento e armonizzazione: dai 4 ai 12 mesi