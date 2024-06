Cos'è la leucemia felina?

La leucemia felina (FeLV) è un retrovirus, appartenente allo stesso gruppo dell'HIV, ma non trasmissibile agli umani.

Oggi è molto meno comune nei gatti di quanto non fosse in passato, con meno dell'1% di gatti sani infettati. Questo è dovuto alle vaccinazioni diffuse ed efficaci tra gattini e gatti effettuate a partire dagli anni '90.

Cosa succede se il mio gatto o gattino contrae la leucemia felina?

La leucemia felina sopprime il sistema immunitario e provoca una lenta infezione, rendendo il gatto altamente vulnerabile ad altre malattie, tra cui:

tumori

infiammazione di diversi organi del corpo

problemi riproduttivi

Nei gattini può causare un declino lento e graduale che, se non curato, può mettere il gatto in pericolo di vita.

Come si trasmette la leucemia felina?

I gatti si infettano con la saliva quando si leccano a vicenda, condividono le ciotole per il cibo e si trovano generalmente vicini l'uno all'altro. La malattia può anche essere trasmessa con altre secrezioni corporee, sangue e latte.

È un virus che può nascondersi all'interno delle cellule del gattino o del corpo del gatto: questo fenomeno si chiama latenza. Il virus aggiunge il suo DNA al DNA del gatto e, una volta risvegliato, è in grado di scatenare la malattia anche molto tempo dopo l'infezione iniziale.

Quanto tempo può durare la leucemia felina nei gatti?

Il decorso della leucemia felina di solito arriva fino a tre anni, anche se in molti casi l'aspettativa di vita sarà inferiore.

È possibile vaccinare il mio gatto contro la leucemia felina?

Fortunatamente, la vaccinazione è in grado di prevenire l'infezione e la malattia.

Il vaccino contro la leucemia felina è considerato core, pertanto è obbligatorio per tutti i gatti e i gattini. Parla con il tuo medico veterinario per intraprendere un programma di vaccinazione appropriato per il tuo gattino.

Qual è il momento migliore per far vaccinare il mio gattino?

L'età ideale per la prima vaccinazione del tuo gattino è otto settimane, che verrà seguita da una seconda somministrazione da tre a cinque settimane più tardi. Questa tempistica è applicata ai vaccini core, che proteggono il gattino dalle malattie più comuni e ad alto rischio. Tali vaccini includono:

herpesvirus felino (FHV) e calicivirus felino (FCV)

virus della panleucopenia felina (FPV)

virus della leucemia felina (FeLV).

A seconda dello stile di vita del tuo gatto, il medico veterinario ti consiglierà anche altri vaccini non core, in particolare se il tuo gattino vivrà fuori casa o starà a contatto con altri gatti.

Il vaccino per la leucemia felina ha bisogno di un richiamo?

Sì, come per le altre vaccinazioni obbligatorie, il medico veterinario somministrerà un primo richiamo per la leucemia felina tra le 12 e le 16 settimane di età.

Non appena compirà un anno, il tuo gattino avrà bisogno del suo primo richiamo annuale, che verrà eseguito poi a scadenza regolare. Se hai bisogno di ulteriori informazioni o di una consulenza specialistica, contatta il medico veterinario locale.