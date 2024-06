La rinotracheite felina (FHV) è una malattia comune tra gatti e gattini, insieme al calcivirus felino (FCV).

Cos'è la rinotracheite felina e quali sono le sue cause?

La rinotracheite virale felina è causata dall'herpesvirus felino e può presentare i seguenti sintomi:

Congiuntivite: infiammazione o gonfiore del tessuto oculare, spesso definita "occhio rosa".

Ulcera corneale: ferita aperta sulla cornea.

Secrezione nasale: scolo di muco dal naso del tuo gattino.

Qual è la differenza tra rinotracheite felina e calcivirus felino?

La rinotracheite felina e la calcivirosi sono causate da virus diversi con sintomi differenti. I sintomi dell'infezione da FCV includono ulcere della bocca e gengivite nonché secrezioni nasali.

Questi due virus sono piuttosto diversi tra loro. La confusione deriva dal fatto che spesso sono entrambi legati alla "coriza felina".

Questa sindrome è causa di infezioni oculari (congiuntivite, secrezioni) e/o di secrezioni nasali e/o di infiammazioni della bocca e ulcere. Può essere dovuta a diversi agenti patogeni, inclusi l'herpesvirus e il calicivirus, ma anche a batteri (chlamydophila).

Come posso riconoscere un gatto infettato da rinotracheite felina?

Poiché il virus è latente, il tuo gattino potrebbe esservi stato esposto quando è entrato in contatto con altri gatti apparentemente sani. Il gatto "sano" ma portatore della malattia può quindi rappresentare un rischio per gli altri membri della popolazione felina. Questo è particolarmente vero per i gattini.

Il mio gattino può essere vaccinato contro la rinotracheite felina?

Il vaccino contro la rinotracheite felina è considerato core e deve essere somministrato al tuo gattino da giovane. Gli altri vaccini core includono:

calicivirus felino

virus della panleucopenia felina

leucemia felina

Quando verrà effettuato il vaccino al mio gattino?

Nella maggior parte dei casi, i vaccini core verranno somministrati tra le sette e le nove settimane di età.

Il tuo medico veterinario sceglierà un programma vaccinale comprensivo di tutti i vaccini core di altri vaccini non core, a seconda dello stile di vita del tuo gattino e dell'ambiente in cui vive.

Cos'altro posso fare per evitare la diffusione del virus?

In casa o in un allevamento, il livello di resistenza del virus è basso, pertanto può essere eliminato facilmente con i comuni disinfettanti.

È importante mantenere pulita sia la casa, in particolare le aree in cui i tuoi gatti trascorrono molto tempo, sia gli oggetti che i tuoi animali domestici usano regolarmente, come la ciotola del cibo.

La rinotracheite felina può essere molto grave, specialmente nei gatti giovani o nei gattini. È fondamentale contattare il medico veterinario se si nota uno dei sintomi sopra indicati. Inoltre, sarà necessario assicurarsi che il gattino riceva il vaccino al momento giusto, nell'ambito di un protocollo vaccinale appropriato.