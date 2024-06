Preparazione alla prima visita dal medico veterinario del gattino

Forse sei già abituato a portare animali domestici dal medico veterinario, ma se così non fosse, ti consigliamo di leggere le informazioni riportate qui sotto per conoscere la procedura da seguire e assicurarti che il gattino sia il più possibile a suo agio.

Come scegliere il medico veterinario del tuo gattino

Al momento dell'adozione del tuo gattino, è possibile che ti venga consigliato di continuare a portarlo dallo stesso medico veterinario. Se, per qualunque motivo, questo non è possibile, dovrai scegliere un nuovo ambulatorio per il tuo animale domestico.

Ecco una lista di criteri da tenere in considerazione durante la scelta di un nuovo ambulatorio medico veterinario:

Reputazione locale dell'ambulatorio

Vicinanza alla tua casa

Disponibilità di mezzi di trasporto che consentano di raggiungerlo facilmente

Facilità di parcheggio

Pulizia e cura dell'ambulatorio

Aggiornamento regolare della documentazione relativa agli animali

Invio di promemoria per le vaccinazioni e i controlli sanitari

Tipologie di programmi di medicina preventiva in atto

Standard e gamma di attrezzature in uso

Sistema di gestione delle emergenze e dei fuori orario

Possibilità di consulenze nutrizionali per il tuo animale domestico

Approccio giusto nei confronti delle esigenze del tuo gatto

Da qualche tempo professionisti particolarmente attenti alle speciali esigenze dei gatti hanno adottato un approccio "cat friendly". I loro ambulatori sono progettati nel rispetto delle esigenze dei gatti, con fasce orarie dedicate alla chirurgia o aree di attesa speciali solo per i gatti. Offrono distributori di feromoni lenitivi, illuminazione diffusa, un'atmosfera tranquilla e un approccio particolarmente paziente e attento. Tutti questi elementi consentono ai medici veterinari, ai proprietari e ai gatti di ottenere una consulenza o di ricevere cure in condizioni ottimali.

Se, durante le visite mediche veterinarie, i gatti si dimostrano particolarmente restii a collaborare, o perfino aggressivi, è perché sono spaventati e non hanno altri modi per far fronte a quelle che identificano come "minacce".

Cosa fare prima di portare il tuo gattino dal medico veterinario

Le tue informazioni personali saranno estremamente utili al medico veterinario, che le utilizzerà per definire il piano vaccinale del tuo gatto.

Prima della visita, prepara il libretto sanitario del gatto. Potresti trovare utile annotare alcune informazioni, ad esempio sulla sua dieta (marca dei prodotti, quantità, ecc.), sulle abitudini legate all'abbeveraggio, sull'ambiente in cui vive e su eventuali cambiamenti in fatto di alimentazione, digestione e comportamento.

Conservare una documentazione cartacea sulla storia clinica del tuo animale domestico e sui trattamenti effettuati può rivelarsi molto utile. Idealmente, tale documentazione dovrebbe essere conservata tra i documenti sanitari del gatto.

Trasporto del gattino dal medico veterinario

Per motivi di sicurezza, in auto il tuo gatto dovrà viaggiare all'interno di un apposito trasportino, che dovrà quindi diventare un oggetto a lui familiare. Per facilitare le cose, se hai già programmato una visita dal medico veterinario, prepara il trasportino qualche giorno prima della visita e lascialo aperto in un angolo della casa solitamente frequentato dal gattino.

Puoi anche spruzzare feromoni lenitivi e mettere all'interno del trasportino una coperta che abbia già l'odore del gattino. Questo lo aiuterà ad abituarsi al trasportino e lo farà sentire sicuro e protetto. Se il trasportino ha un lato aperto, coprilo con una coperta o un asciugamano affinché il gattino si senta meno esposto.

Come gestire il tuo gattino dal medico veterinario

Per limitare l'impatto di una visita dal medico veterinario, è possibile seguire alcuni suggerimenti utili: