Il nostro Programma crescita dedicato ai gattini

La mamma è il punto di riferimento di ogni gattino appena nato: è lei a fornirgli tutto ciò di cui ha bisogno nei primi giorni. Questo assetto, però, è destinato a cambiare in fretta: i gattini crescono in un batter d’occhio, muovono presto i primi passi e, spinti dalla curiosità, iniziano a scoprire il mondo che li circonda. Nonostante questa rapida crescita, le difese naturali e gli organi (come il cervello) hanno ancora bisogno di tempo per svilupparsi completamente. Per questo è importantissimo sostenere lo sviluppo del gattino con un’alimentazione su misura, che gli fornisca tutti i nutrienti essenziali per crescere sano e forte.



Il nostro Programma di crescita per gattini Royal Canin® ti aiuterà a scegliere un’alimentazione capace di garantirgli tutto ciò di cui ha bisogno, in ogni fase della sua crescita.