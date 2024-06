Lo sviluppo del gattino dalla nascita all'età adulta

Alla nascita, i rischi per i gattini neonati sono duplici: possono andare incontro ad una mancanza di ossigeno per periodi di tempo variabili a causa del distacco della placenta e avendo lasciato l'utero possono entrare in contatto immediato con batteri e virus presenti nell’ambiente circostante. L'allevatore deve mettere in atto adeguate precauzioni igieniche, assicurarsi che il recinto per cuccioli sia adeguatamente preparato e monitorare la nascita dei gattini per limitare l'impatto sulla salute neonatale.