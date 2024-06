Se sei in macchina, mantieni la calma e guida lentamente per evitare di far sussultare il gattino. Allaccia la gabbia del gatto con una cintura di sicurezza in modo che non scivoli o chiedi a un altro passeggero di tenerla ferma.



Per aiutare il tuo gattino a sentirsi al sicuro, avvolgi una coperta leggera sopra la gabbia del gatto e metti tutti i giocattoli o le coperte che hanno un odore familiare nella gabbia. È più sicuro lasciarlo nella gabbia durante il viaggio, ma puoi aiutarlo a rimanere calmo parlando in modo rassicurante.