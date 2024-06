Alimentazione e nutrizione del gattino

I gatti sono molto sensibili e una varietà di fattori può far passare loro la voglia di mangiare. Preferiscono mangiare in un luogo tranquillo, fuori dalla vista e con una facile via di fuga, e non amano che la ciotola del cibo sia vicino alla lettiera. Inoltre, tieni la ciotola del cibo del tuo gattino lontano dalla ciotola dell'acqua per evitare che l'acqua venga contaminata dal cibo. E posiziona l'area in cui il gatto si nutre lontano dalla zona in cui mangi in modo che non sia tentato di sgranocchiare del cibo durante i tuoi pasti.

Eventi come l'arrivo di estranei, discussioni, cambiamenti nell'illuminazione e rumori improvvisi possono influenzare la quantità di cibo consumata dal tuo gattino, quindi riduci al minimo i disturbi.