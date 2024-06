Principali nutrienti per i gattini

Le proteine svolgono un ruolo vitale nello sviluppo sano del gattino formando e rinnovando tessuti, muscoli e scheletro. Le proteine sono una preziosa materia prima per le catene alimentari sia umane che animali e devono essere utilizzate nel modo più efficiente possibile. Le proteine sono composte da catene di centinaia (o addirittura migliaia) di amminoacidi. Ci sono 20 amminoacidi presenti nelle proteine e sono classificati in due diversi tipi: essenziali e non essenziali. Gli amminoacidi essenziali non possono essere prodotti dall'organismo dei gattini in quantità sufficienti per garantire il funzionamento e lo sviluppo sano e pertanto devono essere presenti negli alimenti. Gli amminoacidi non essenziali possono derivare da eccessi di amminoacidi dietetici essenziali, ma sono ancora vitali per il funzionamento corretto e devono far parte di un'alimentazione bilanciata.