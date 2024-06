Preparazione per l'arrivo del tuo gattino

Cuccia Crea un luogo sicuro e accogliente in cui far dormire il tuo gatto. Ad alcuni gattini piace cambiare regolarmente il posto in cui dormire, pertanto potrebbero essere necessari più letti.

Trasportino Scegli un trasportino stabile che sia scuro o che possa essere avvolto da una coperta e che sia abbastanza grande per quando il gattino sarà completamente cresciuto.

Ciotole per cibo e acqua La maggior parte dei gatti preferisce ciotole in porcellana, vetro o acciaio inossidabile. Ancora una volta, specialmente per le ciotole dell'acqua, si consiglia di dare al tuo gatto più scelta

Cibo in grado di supportare la crescita dei gattini Inizialmente, continua a somministrare al tuo gattino il cibo scelto dal precedente proprietario.

Collare Assicurati che il collare disponga della targhetta di identificazione e scegline uno che possa adattarsi alla crescita del gattino. I collari "anti-strangolamento" permettono di evitare che il gattino rimanga impigliato.

Lettiera per gatti Una toilette per gatti coperta è l'ideale per ridurre al minimo fuoriuscite e odori. Acquista anche una paletta per rimuovere le feci.

Attrezzatura per la pulizia Assicurati di avere a portata di mano materiali per la pulizia non pericolosi e inodori per eventuali incidenti.

Attrezzatura per toelettatura Scegli una spazzola o un pettine adatto al mantello del tuo gattino e acquista anche un tagliaunghie per gatti.

Oggetti per l'igiene Acquista uno spazzolino e un dentifricio per gatti. Uno spazzolino da dito potrebbe rivelarsi la scelta migliore.

Tiragraffi Aiuta a preservare i tuoi mobili soddisfacendo l'esigenza del gattino di graffiare.

Albero tiragraffi Un albero con almeno due rami incoraggerà l'esercizio e la stimolazione mentale.