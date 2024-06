Inizialmente tieni il gattino separato Prima consenti al tuo gattino di abituarsi alla sua area. E assicurati che il tuo gattino sia stato sottoposto a un controllo e alle vaccinazioni prima di introdurlo alla presenza di altri animali domestici.

Familiarizzare con gli odori Per ogni animale domestico, prendi un panno e strofinalo delicatamente sul suo muso e poi sul muso dell'altro animale. Quindi mettilo nel suo cestino per consentirgli di abituarsi all'odore non familiare prima di presentarlo.

Procedi con gradualità Inizialmente, lascia che gli altri animali domestici guardino il tuo gattino (attraverso il vetro, per esempio). Quindi per alcuni giorni consenti brevi periodi di contatto supervisionato in una stanza neutra prima di passare a periodi più lunghi. Assicurati che tutti i tuoi animali domestici abbiano un posto sicuro in cui rifugiarsi durante le fasi di presentazione.

Tenere i cani al guinzaglio Spesso i cani accettano più facilmente i gattini dei gatti adulti, tuttavia è necessario tenerli calmi e al guinzaglio durante le presentazioni. Non forzare alcun contatto e lascia che si abituino l'uno all'altro nel rispetto dei loro ritmi.

Rispetta il comportamento felino I gatti che vivono con te potrebbero sentirsi minacciati dal tuo gattino e potrebbero volerci giorni o addirittura mesi per creare una relazione territoriale pacifica.