Prendersi cura della salute del proprio gattino

La sterilizzazione dei gatti differisce a seconda del sesso dell'animale. Per i gatti di sesso femminile si parla di sterilizzazione o asportazione delle ovaie, mentre per i gatti di sesso maschile si parla di castrazione. Entrambi i processi impediscono al tuo gatto di riprodursi interrompendo la produzione di ovuli o di sperma. In ogni caso, il gatto viene sottoposto a un piccolo intervento, eseguito dal medico veterinario in anestesia totale.