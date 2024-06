I vantaggi di una crescita sana durano una vita intera

Nelle prime settimane di vita, il tuo gattino crescerà e cambierà molto rapidamente. All'inizio i gattini sono troppo piccoli e deboli per camminare e, pertanto, strisciano sulla pancia, affidandosi all'olfatto per trovare la madre e alimentarsi.



Intorno alle 8-12 settimane di età, la gatta madre svezzerà i gattini che, una volta sottoposti alle prime vaccinazioni, avranno l'età giusta per lasciare la cucciolata e andare in una nuova casa. Verso i 12 mesi di età, il gattino raggiunge l'età adulta, sebbene possa continuare a crescere fino ai 18 mesi.



Comprendere come cambieranno la forma e le dimensioni normali del tuo gattino in ogni fase evolutiva ti aiuterà ad avere maggiore certezza di una crescita corretta. Tenerlo d'occhio e controllarne i cambiamenti ogni quindici giorni ti permetterà di notare un dannoso aumento di peso e di agire di conseguenza.