Una porzione sana è più piccola di quanto non pensi

All'inizio può sembrare difficile offrire al gatto porzioni di cibo appropriate, tuttavia vi sono accorgimenti da seguire per prevenire la sovralimentazione.



In primo luogo, suddividi la sua razione in pasti piccoli e frequenti. Se alimenti il tuo gatto con cibo secco, pesa attentamente ogni pasto e lascialo a sua disposizione affinché possa usufruirne fino al pasto successivo.



In secondo luogo, se il tuo gatto mangia tutto il cibo prima del pasto successivo, evita semplicemente di riempire la ciotola ogni volta che viene svuotata. Queste accortezze possono aiutarti a prevenire la sovralimentazione. Allo stesso modo, evita di alimentare il tuo gatto con cibo umano poiché anche piccole quantità possono coprire una grande percentuale del suo fabbisogno energetico giornaliero.



Se offri al tuo gatto uno snack, è importante tenere conto di tali calorie aggiuntive quando calcoli le sue razioni giornaliere. Gli snack non dovrebbero rappresentare più del 10% della sua quantità giornaliera complessiva di cibo. Se utilizzi come snack parte delle crocchette del suo pasto, avrai la certezza che il tuo gatto sta ricevendo il giusto equilibrio di nutrienti ed evitando di andare oltre le calorie raccomandate.