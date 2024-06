Quando si sceglie il cibo per un Bulldog Francese, i fattori da considerare sono molti: età, stile di vita, livello di attività, condizione fisiologica e salute, incluse potenziali malattie o sensibilità. Il cibo fornisce energia per supportare le funzioni vitali di un cane e una formula nutrizionale completa deve contenere un adeguato equilibrio di nutrienti per evitare qualsiasi carenza o eccesso nell'alimentazione del tuo animale domestico poiché tali carenze ed eccessi possono avere effetti negativi sulla sua salute. Acqua pulita e fresca deve essere sempre a disposizione per garantire una buona regolarità urinaria. Durante la stagione calda e in particolare durante l'esercizio fisico, porta con te dell'acqua per permettere al cane di bere frequentemente. Sarà necessario adattare l'apporto energetico alle condizioni climatiche. Un cane che vive all'aperto durante l'inverno avrà bisogno di un maggiore apporto energetico. Ecco alcuni consigli per avere cani in salute. Se il tuo cane ha problemi di salute, consulta il tuo Medico Veterinario, il quale ti prescriverà alimenti dietetici specifici.

Il fabbisogno di energia, proteine, minerali e vitamine di un cucciolo di Bulldog Francese è decisamente superiore rispetto a quello di un esemplare adulto. Necessita infatti di energia e nutrienti per mantenere in forma il proprio organismo, ma anche per permettergli di crescere e svilupparsi correttamente. Fino ai 12 mesi, le difese naturali dei cuccioli di Bulldog Francese si sviluppano gradualmente. Una formula con antiossidanti, inclusa la vitamina E, può aiutarli a sostenere le difese naturali durante questa fase di grandi cambiamenti, scoperte e nuovi incontri. Anche per quanto riguarda le loro funzioni digestive c'è differenza tra Bulldog cuccioli e quelli adulti: il loro apparato digerente non è ancora completamente sviluppato, quindi è importante fornire loro proteine altamente digeribili, che potranno essere utilizzate efficacemente. I prebiotici, come i frutto-oligosaccaridi (FOS), sostengono la salute digestiva favorendo l'equilibrio della flora intestinale e migliorando la qualità delle feci.