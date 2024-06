All'inizio, il tuo cucciolo dovrà adeguarsi al suo nuovo ambiente. Oggetti, suoni e odori non gli saranno affatto familiari e potrebbe volerci del tempo perché riesca ad adattarsi. Anche se il tuo cane è già a suo agio con te, la presentazione al resto della famiglia potrebbe richiedere un approccio diverso e dovrai assicurarti che avvenga in un momento tranquillo e piacevole.

Presentazione del tuo cucciolo ai membri della famiglia

Il modo in cui il cucciolo reagisce alle nuove persone può variare a seconda della sua razza e dell'ambiente in cui è stato allevato. Per rendere meno stressante possibile la presentazione, ti consigliamo di adottare alcuni accorgimenti:

Presenta singolarmente ogni persona nuova: incontrare molte persone nuove contemporaneamente può intimidire un cucciolo. Pertanto, dargli la possibilità di abituarsi a una persona alla volta metterà il tuo animale domestico più a suo agio.

Lascia che il tuo cucciolo ti si avvicini: anziché avvicinarti a lui troppo velocemente o prenderlo in braccio a turno con gli altri membri della famiglia, atteggiamento che potrebbe generare in lui allarme, i familiari dovrebbero sedersi con calma e permettere al cucciolo di fare il primo passo.

Parla con calma: assicurati che i membri della tua famiglia mantengano sotto controllo l'entusiasmo e usino un tono di voce pacato per creare un ambiente sereno e inoffensivo e consentire al tuo cucciolo di sentirsi più a suo agio.

Evita di usare il cibo: evita di offrire cibo al tuo cucciolo come ricompensa per aver interagito con persone nuove. Alcuni cani continueranno ad accettare cibo anche se sono spaventati, quindi, sebbene stabiliscano un contatto, l'esperienza complessiva non contribuirà positivamente al loro benessere emotivo.

Non affrettare il processo: assicurati di concedere al cucciolo il tempo necessario per familiarizzare con ogni persona nuova. Se il tuo animale domestico vivrà positivamente queste presentazioni, non avrà nessun problema quando incontrerà persone nuove fuori casa.

Presta attenzione al linguaggio del corpo del tuo cane: è importante riconoscere immediatamente eventuali segnali riconducibili a stati d'ansia del cucciolo, ad esempio quando evita il contatto visivo o tiene la coda bassa. In situazioni di questo tipo, fai uscire il cucciolo dalla stanza e concedigli del tempo per stare da solo, affinché non si senta sopraffatto.