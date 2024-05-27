Come addestrare un cucciolo a utilizzare il kennel
Perché è importante l'addestramento all'uso della gabbia?
Quali benefici comporta l'addestramento all'uso del trasportino?
Esistono molti buoni motivi per addestrare il tuo cucciolo all'uso del trasportino:
Uno
Addestrare il cucciolo all'uso del trasportino è un buon modo per limitare il suo accesso alla casa prima che abbia imparato tutte le regole a cui attenersi
Due
Una volta a proprio agio nel trasportino, il tuo cucciolo può essere lasciato in tutta sicurezza durante la notte o da solo a casa
Tre
Una volta che avrà familiarizzato con la propria cuccia, il tuo cucciolo non proverà più alcuna sensazione di ansia o abbandono quando lo lascerai da solo
Quattro
Il comportamento distruttivo e la tendenza a sporcarsi e a masticare oggetti diventano meno frequenti
Cinque
Il tuo cucciolo ha un posto tutto suo dove si sente al sicuro e nel quale può ritirarsi in qualsiasi momento
Sei
Puoi usare il trasportino per portare facilmente il cucciolo dal medico veterinario o in qualsiasi altro posto
Come scegliere il kennel?
Abituarsi alla gabbia
- Metti la gabbia in una stanza dove la famiglia trascorre spesso del tempo insieme
- Foderala con una coperta morbida
- Con la porta aperta, introduci lentamente il tuo cucciolo nella gabbia
- Posiziona gli snack in modo che formino una scia che porta all'interno per incoraggiarlo a esplorare
- In alternativa, puoi posizionare il suo giocattolo preferito al centro della gabbia
Nutrire il tuo cucciolo nel trasportino
- Inizia a somministrare al cucciolo pasti regolari vicino al trasportino
- Se il tuo cucciolo non mostra problemi con l'uso del trasportino, metti la ciotola al suo interno
- Se il tuo cane è ansioso, inizia a somministrargli i pasti fuori dal trasportino e posiziona gradualmente la ciotola sempre più all'interno
- Quando il cucciolo è a suo agio nel mangiare all'interno del trasportino, chiudi lentamente la porta. Gli snack da masticare o i giocattoli alimentari possono essere ottimi modi per aumentare la durata dei pasti nel trasportino.
- Aumenta lentamente il tempo in cui la porta rimane chiusa dopo ogni pasto
Sedersi nel trasportino
- Quando il tuo cane sarà felice di passare del tempo all'interno del trasportino, prova a lasciarlo dentro per brevi periodi mentre sei a casa.
- Chiama il tuo cucciolo affinché entri nel trasportino e offrigli uno snack.
- Impartiscigli un comando, come "a cuccia" e quando entra nel trasportino lodalo e offrigli un altro snack.
- Fornisci al tuo cucciolo qualcosa da masticare o un giocattolo per tenerlo impegnato. Quando sei sicuro che è tranquillo, esci lentamente dalla stanza.
- Assentati per un periodo gradualmente sempre più lungo fino a quando il tuo cucciolo potrà essere lasciato solo con serenità.
Stare nel kennel
- Quando il tuo cucciolo è felice di trascorrere 30 minuti o più nel kennel senza diventare ansioso, puoi lasciarlo nel kennel quando non sei a casa
- Elogia sempre il tuo cucciolo con calma e dagli uno snack prima di lasciarlo nel kennel
- Lascia la casa in modo rapido e distaccato, non emotivo
- Quando ritorni non rispondere al tuo cucciolo in modo entusiasta: è importante che questa separazione venga percepita come normale
- Non dovresti lasciare il tuo cucciolo nel kennel per più di quattro o cinque ore al giorno. Il tempo dovrebbe essere aumentato gradualmente, poiché la maggior parte dei cuccioli dovrà urinare almeno una volta in questo periodo
Dormire nel trasportino durante la notte
- Abitua il cucciolo al trasportino fin dalla più tenera età.
- All'inizio sposta il trasportino del cucciolo vicino alla tua camera da letto. Questo gli impedirà di sentirsi solo.
- Se il cucciolo si lamenta durante la notte, potrebbe essere necessario lasciarlo uscire per fare i propri bisogni.
- Loda il tuo cucciolo quando entra nel trasportino e premialo con uno snack.
- Quando il tuo cane non manifesta più alcuna difficoltà a dormire nel trasportino, puoi spostarlo in qualunque altra parte della casa.
Gioco e addestramento del cucciolo
Il gioco e l'addestramento sono attività fondamentali per lo sviluppo di un cucciolo e agevolano la comprensione delle regole della vita. L'addestramento dovrebbe iniziare prima possibile, poiché in questa fase il cucciolo manifesta un'eccellente attitudine naturale all'apprendimento.
Come socializzare un cucciolo
La socializzazione è uno dei passaggi più importanti per garantire che il tuo cucciolo diventi un adulto equilibrato e fiducioso. Non è mai troppo presto per iniziare a presentare delicatamente il tuo animale domestico ad altre persone e animali o a fargli vivere nuove esperienze.