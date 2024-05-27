CasaCaniCuccioloGioco e addestramento del cuccioloHow to crate train your puppy

Come addestrare un cucciolo a utilizzare il kennel

I cuccioli naturalmente non amano stare da soli e questo può portare all'ansia e a un comportamento distruttivo. Addestrare il tuo cucciolo a utilizzare il kennel lo aiuta a sentirsi a casa, anche quando non ci sei.
Jack Russell Terrier puppy sleeping on a soft blanket
Dalmatian puppy sleeping indoors

Perché è importante l'addestramento all'uso della gabbia?

Se lasciati soli i cuccioli possono provare frustrazione, ansia e paura, emozioni che causano comportamenti indesiderati. Se fatto bene, l'addestramento all'uso della gabbia può ridurre questi comportamenti indesiderati e offrire al tuo cucciolo un ambiente rassicurante e rilassante.

Quali benefici comporta l'addestramento all'uso del trasportino?

Esistono molti buoni motivi per addestrare il tuo cucciolo all'uso del trasportino:

Uno

Addestrare il cucciolo all'uso del trasportino è un buon modo per limitare il suo accesso alla casa prima che abbia imparato tutte le regole a cui attenersi

Due

Una volta a proprio agio nel trasportino, il tuo cucciolo può essere lasciato in tutta sicurezza durante la notte o da solo a casa

Tre

Una volta che avrà familiarizzato con la propria cuccia, il tuo cucciolo non proverà più alcuna sensazione di ansia o abbandono quando lo lascerai da solo

Quattro

Il comportamento distruttivo e la tendenza a sporcarsi e a masticare oggetti diventano meno frequenti

Cinque

Il tuo cucciolo ha un posto tutto suo dove si sente al sicuro e nel quale può ritirarsi in qualsiasi momento

Sei

Puoi usare il trasportino per portare facilmente il cucciolo dal medico veterinario o in qualsiasi altro posto

Dachshund puppy sitting indoors on a blanket

Come scegliere il kennel?

I kennel sono disponibili in tutte le forme e dimensioni. La cosa principale da tenere in considerazione è che la gabbia dovrebbe essere grande abbastanza da permettere al tuo cucciolo di alzarsi e girarsi, ora e da adulto.

1/5

Abituarsi alla gabbia

  • Metti la gabbia in una stanza dove la famiglia trascorre spesso del tempo insieme
  • Foderala con una coperta morbida
  • Con la porta aperta, introduci lentamente il tuo cucciolo nella gabbia
  • Posiziona gli snack in modo che formino una scia che porta all'interno per incoraggiarlo a esplorare
  • In alternativa, puoi posizionare il suo giocattolo preferito al centro della gabbia

Poodle puppy sitting indoors in a dog bed
2/5

Nutrire il tuo cucciolo nel trasportino

  • Inizia a somministrare al cucciolo pasti regolari vicino al trasportino
  • Se il tuo cucciolo non mostra problemi con l'uso del trasportino, metti la ciotola al suo interno
  • Se il tuo cane è ansioso, inizia a somministrargli i pasti fuori dal trasportino e posiziona gradualmente la ciotola sempre più all'interno
  • Quando il cucciolo è a suo agio nel mangiare all'interno del trasportino, chiudi lentamente la porta. Gli snack da masticare o i giocattoli alimentari possono essere ottimi modi per aumentare la durata dei pasti nel trasportino.
  • Aumenta lentamente il tempo in cui la porta rimane chiusa dopo ogni pasto

Chocolate Labrador Retriever puppy lying down behind a dog fence
3/5

Sedersi nel trasportino

  • Quando il tuo cane sarà felice di passare del tempo all'interno del trasportino, prova a lasciarlo dentro per brevi periodi mentre sei a casa.
  • Chiama il tuo cucciolo affinché entri nel trasportino e offrigli uno snack.
  • Impartiscigli un comando, come "a cuccia" e quando entra nel trasportino lodalo e offrigli un altro snack.
  • Fornisci al tuo cucciolo qualcosa da masticare o un giocattolo per tenerlo impegnato. Quando sei sicuro che è tranquillo, esci lentamente dalla stanza.
  • Assentati per un periodo gradualmente sempre più lungo fino a quando il tuo cucciolo potrà essere lasciato solo con serenità.

Poodle puppy sitting down on a white sheet
4/5

Stare nel kennel

  • Quando il tuo cucciolo è felice di trascorrere 30 minuti o più nel kennel senza diventare ansioso, puoi lasciarlo nel kennel quando non sei a casa
  • Elogia sempre il tuo cucciolo con calma e dagli uno snack prima di lasciarlo nel kennel
  • Lascia la casa in modo rapido e distaccato, non emotivo
  • Quando ritorni non rispondere al tuo cucciolo in modo entusiasta: è importante che questa separazione venga percepita come normale
  • Non dovresti lasciare il tuo cucciolo nel kennel per più di quattro o cinque ore al giorno. Il tempo dovrebbe essere aumentato gradualmente, poiché la maggior parte dei cuccioli dovrà urinare almeno una volta in questo periodo

Chihuahua puppy lying down on a blanket
5/5

Dormire nel trasportino durante la notte

  • Abitua il cucciolo al trasportino fin dalla più tenera età.
  • All'inizio sposta il trasportino del cucciolo vicino alla tua camera da letto. Questo gli impedirà di sentirsi solo.
  • Se il cucciolo si lamenta durante la notte, potrebbe essere necessario lasciarlo uscire per fare i propri bisogni.
  • Loda il tuo cucciolo quando entra nel trasportino e premialo con uno snack.
  • Quando il tuo cane non manifesta più alcuna difficoltà a dormire nel trasportino, puoi spostarlo in qualunque altra parte della casa.

Chihuahua puppies sleeping in a dog crate
Dachshund puppies playing in black and white

Gioco e addestramento del cucciolo

Il gioco e l'addestramento sono attività fondamentali per lo sviluppo di un cucciolo e agevolano la comprensione delle regole della vita. L'addestramento dovrebbe iniziare prima possibile, poiché in questa fase il cucciolo manifesta un'eccellente attitudine naturale all'apprendimento.

Addestramento del cucciolo
Dachshund mother and puppies in black and white on a white background

Come socializzare un cucciolo

La socializzazione è uno dei passaggi più importanti per garantire che il tuo cucciolo diventi un adulto equilibrato e fiducioso. Non è mai troppo presto per iniziare a presentare delicatamente il tuo animale domestico ad altre persone e animali o a fargli vivere nuove esperienze.

Socializzare il cucciolo