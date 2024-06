Incontrare molte persone è positivo per lo sviluppo e la socializzazione del cucciolo. Prendi in considerazione l'idea di esporlo a nuove situazioni sociali che lo mettano in contatto con nuove persone in modo positivo e sereno. Tra queste possono essere inclusi medici veterinari, persone in uniforme, ciclisti e altre figure che il tuo cucciolo potrebbe non essere abituato a vedere.