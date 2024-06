La principale sfida di un cucciolo alla nascita è divenire autonomo in fatto di respirazione, termoregolazione e alimentazione per sopravvivere a questo momento molto critico. Per supportarlo, è importante preparare in modo adeguato la cassetta per il parto. Ciotole d'acqua o un umidificatore devono essere utilizzati per mantenere un'umidità del 65-70% e stimolare una respirazione corretta mentre una lampada a radiazione o a raggi infrarossi è fondamentale per riscaldare l'area.

Pressoché subito dopo la nascita, l'allevatore pesa i cuccioli per definire la loro condizione e identificare eventuali elementi il cui peso risulti inferiore a quello previsto alla nascita. Il peso alla nascita e il tasso di crescita durante le prime 48 ore sono parametri chiave per gli allevatori in quanto consentono loro di definire le condizioni di una cucciolata e identificare eventuali cuccioli a rischio di mortalità neonatale.