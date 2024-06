Prendersi cura della salute del proprio cucciolo

I vermi sono parassiti interni in grado di causare una serie di problemi di salute, tra cui perdita di peso, ritardo nello sviluppo e problemi digestivi. Poiché il suo sistema immunitario è ancora in fase di sviluppo, il cucciolo ha maggiori probabilità di essere infettato dai vermi, pertanto è importante che venga sottoposto regolarmente a trattamenti di sverminazione.

Il tuo medico veterinario è in grado di consigliarti il miglior programma di sverminazione per il tuo cucciolo in base al suo stile di vita. La maggior parte dei cuccioli deve essere sverminata con cadenza mensile fino ai sei mesi di età, per passare poi ad almeno una volta ogni tre o sei mesi.