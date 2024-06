Alimentazione e nutrizione del cucciolo

Oltre a mettere una ciotola dell'acqua vicino al cibo del tuo cucciolo, posizionane alcune in altre parti della casa, in aree tranquille. In questo modo avrà sempre l'opportunità di bere in un posto tranquillo.



Assicurati che le ciotole dell'acqua non siano troppo grandi per il tuo cucciolo per evitare che ci metta le zampe dentro. Evita le ciotole in plastica perché possono emanare odori sgradevoli e contenere batteri: le ciotole in ceramica o acciaio inossidabile sono le migliori.