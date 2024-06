Nozioni fondamentali sulla toelettatura del cucciolo

Anche se belli, i mantelli a pelo lungo richiedono una spazzolatura giornaliera. Questa attività può durare fino a un'ora al giorno, come ad esempio nel caso dei Levrieri Afgani adulti. Usare una spazzola più morbida, spazzolando in direzione del pelo, per rimuovere nodi e grovigli. Poiché il pelo è molto lungo, potrebbe tirare la pelle; per cui è necessario procedere con delicatezza.

Nel caso di razze con un manto setoso, come gli Yorkshire Terrier, per renderlo più lucido, passalo con una spazzola in setola. Per rimuovere le impurità delle razze con un folto sottopelo, come i Cani da Pastore Scozzese a Pelo Lungo, puoi utilizzare una spazzola a setole metalliche.

Per districare il pelo dietro il petto e le zampe, puoi utilizzare un pettine a denti larghi. Il pelo può essere tagliato alla stessa lunghezza con le forbici, che possono anche essere usate per rimuovere i peli che hanno maggiori probabilità di formare nodi o attirare corpi estranei.