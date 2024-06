Gioco e addestramento del cucciolo

L'addestramento richiede tempo. Quindi, è importante essere pazienti con il tuo cucciolo e non punirlo quando le cose non vanno secondo i piani. Se il tuo cucciolo mastica i mobili, si arrampica dove non dovrebbe o urina in casa, non serve a nulla rimproverarlo dopo, poiché è improbabile che faccia il collegamento tra queste due situazioni. Il modo migliore per chiarire che un'azione è proibita è dire chiaramente "No!" mentre l'attività indesiderata sta avvenendo.