Quando far sterilizzare un cane femmina?

La sterilizzazione di un cucciolo femmina è una procedura comune, tuttavia prima di prendere una decisione è necessaria una corretta informazione. La sterilizzazione di un cucciolo femmina presenta molti vantaggi, tuttavia può avere effetti immediati sul suo comportamento e, in particolare, sulle sue esigenze nutrizionali.

Cos'è la sterilizzazione?

Nei cuccioli femmina la sterilizzazione consiste nell'asportazione delle ovaie. Talvolta viene utilizzato anche il termine "castrazione", sebbene sia più comune per i cuccioli maschi.

Cosa succede quando la mia cagnolina viene sterilizzata?

Quando viene sterilizzato, il tuo cucciolo viene sottoposto dal medico veterinario a un intervento chirurgico che consiste nella rimozione delle ovaie. Se, dopo un'attenta valutazione, il medico veterinario lo ritiene necessario, consiglierà la rimozione anche delle tube di Falloppio e dell'utero. La sterilizzazione impedisce definitivamente al cane femmina di riprodursi ed elimina il suo ciclo di calore.

Qual è il momento migliore per far sterilizzare la mia cagnolina?

Se hai deciso di far sterilizzare la tua cagnolina, dovresti farlo prima della pubertà, ovvero intorno ai 6-9 mesi di età. Le razze grandi e giganti maturano più tardi rispetto ai cani più piccoli, pertanto anche la pubertà arriverà a un'età un po' più avanzata. Il tuo medico veterinario sarà in grado di consigliarti il momento migliore per eseguire tale intervento sul tuo cucciolo.

È importante non sterilizzare le cagnoline prima dei tre mesi di età, poiché questo potrebbe comportare complicazioni per la loro salute. Tuttavia, far sterilizzare il cucciolo prima dei quattro anni può ridurre il rischio di infezione uterina.

Quali benefici comporta la sterilizzazione della mia cagnolina?

La sterilizzazione del tuo cucciolo comporta molti aspetti positivi sia per la sua salute e il suo benessere sia per l'ambiente domestico.

Riduce significativamente la possibilità che i cani maschi entrino nel tuo giardino per marcare il territorio quando il tuo cucciolo femmina è in calore.

Può eliminare o ridurre il rischio di sviluppo di alcuni tumori, compresi quelli mammari, ovarici e uterini.

Previene cucciolate indesiderate.

Dopo la sterilizzazione, come cambieranno il comportamento e le esigenze nutrizionali della mia cagnolina?

Esattamente come la castrazione per i cani maschi, la sterilizzazione comporterà determinati cambiamenti comportamentali nella tua cagnolina, dovuti alle conseguenti alterazioni ormonali e metaboliche. Non entrerà più in calore, evitando i comportamenti legati a tale circostanza, ad esempio irrequietezza o vocalizzazioni eccessive (guaiti, ululati). Anche le sue esigenze dietetiche cambieranno.

Se decidi di far sterilizzare il tuo cucciolo, è essenziale che tu sia a conoscenza dei suoi bisogni nutrizionali cambiati. Dopo l'operazione, la tua cagnolina può aumentare di peso in poche settimane o pochi mesi, poiché il suo metabolismo è cambiato in modo significativo. È importante parlare con il medico veterinario del peso che dovrebbe avere e di come regolare l'assunzione di cibo tenendo conto della sterilizzazione. Dovresti inoltre offrirle alimenti pensati per cani sterilizzati, in grado di garantirle il giusto equilibrio nutrizionale.

La sterilizzazione della tua cagnolina può portare, sia a lei sia al tuo ambiente domestico, molteplici benefici, tuttavia si tratta di una decisione da ponderare. In caso di dubbi, consulta il tuo medico veterinario.