Perché il mio cucciolo ha bisogno di vaccinazioni?

Durante i primi giorni di vita, il cucciolo gode solo della protezione fornita dagli anticorpi presenti nel latte materno, che lo proteggeranno da eventuali microrganismi dannosi.

Tuttavia, questa protezione svanisce nel tempo, rendendo il cucciolo vulnerabile alle malattie infettive. La somministrazione delle vaccinazioni corrette all'età giusta impedirà al tuo cucciolo di sviluppare una di queste malattie o infezioni.

A cosa servono le vaccinazioni?

Le vaccinazioni aiutano a prevenire malattie contagiose e talvolta fatali. Alcune sono obbligatorie, mentre altre sono facoltative.

Contro quali malattie deve essere vaccinato il mio cucciolo?

Le vaccinazioni obbligatorie includono:

Cimurro: può assumere diverse forme, che spesso ne rendono difficile la diagnosi. In generale, può causare febbre alta, problemi respiratori (rinite o broncopolmonite), digestivi (gastroenterite), oculari, cutanei o del sistema nervoso e può spesso rivelarsi fatale.

Epatite infettiva del cane: i sintomi vanno da febbre di lieve entità e congestione della membrana mucosa a vomito, itterizia, dilatazione dello stomaco, depressione, riduzione dei globuli bianchi, dolore al fegato e grave epatite.

Parvovirus canino: il parvovirus è altamente contagioso e attacca il sistema gastrointestinale, provocando perdita di appetito, vomito, febbre e diarrea emorragica, spesso grave. Potrebbe verificarsi rapidamente un'estrema disidratazione, che può rivelarsi fatale entro 48-72 ore.

Leptospirosi: è una malattia zoonotica, imputabile ai batteri presenti nell'urina dei roditori, che può essere trasmessa all'uomo e ad alcuni animali. Nel caso dei cani, i sintomi includono febbre, vomito, dolore addominale, diarrea, perdita di appetito, estrema debolezza e letargia, rigidità, itterizia, dolore muscolare, infertilità e insufficienza renale (con o senza insufficienza epatica).

Le vaccinazioni consigliate includono:

Rabbia: una malattia mortale per i cani e per l'uomo. Solitamente è caratterizzata da un'andatura barcollante, collo dolorante, salivazione eccessiva e, in alcuni casi, convulsioni dei muscoli facciali. Spesso induce un comportamento insolitamente aggressivo, ad esempio nei casi in cui il cane morde senza lasciare la presa.

Tracheobronchite infettiva: è una malattia che i cani contraggono quando entrano in contatto con altri cani, ad esempio nei canili e alle mostre canine. Provoca una forte tosse, che può essere più o meno grave a seconda dell'età e delle condizioni generali di salute del cane.

Come faccio a sapere quali vaccinazioni somministrare al mio cucciolo?

Parla con il tuo Medico Veterinario e informalo in merito ai luoghi che frequenterà il tuo cucciolo, ad esempio:

pensioni per cani

boschi

asili per cani

Inoltre, metti al corrente il Medico Veterinario di eventuali viaggi all'estero che farai insieme al tuo cucciolo e delle attività a cui potrebbe partecipare (ad esempio mostre canine o eventi sportivi).

Il tuo Medico Veterinario redigerà il programma di vaccinazione più adatto alle esigenze del tuo cucciolo.

Quando devo vaccinare il mio cucciolo?

Le vaccinazioni dei cuccioli sono più efficaci quando vengono somministrate a date fisse con richiami. Di solito, il tuo cucciolo inizia un programma di vaccinazione intorno alle 6-8 settimane di età.

Un protocollo vaccinale regolare sarà probabilmente simile al seguente:

Da 7 a 9 settimane: cimurro, epatite infettiva, parvovirus. Tuttavia, se il cucciolo si trova in un ambiente infetto, il protocollo potrebbe iniziare prima.

Da 11 a 13 settimane: richiamo delle 3 vaccinazioni precedenti + rabbia e leptospirosi.

Da 15 a 17 settimane: richiami di rabbia e leptospirosi.

15 mesi: richiami di tutti i vaccini di cui sopra.

Il mio cucciolo avrà bisogno anche di richiami annuali?

Affinché la vaccinazione sia adeguata, il cucciolo deve essere sottoposto a richiami annuali. Ogni anno dovrebbe ricevere i seguenti richiami:

cimurro

epatite infettiva

parvovirus

Cosa succede quando il mio cucciolo viene vaccinato?

Quando il tuo cucciolo viene vaccinato, riceve una dose molto limitata di virus o batteri. Il suo sistema immunitario verrà pertanto stimolato a sviluppare anticorpi specifici contro il virus.

I vaccini potrebbero far contrarre il virus al mio cucciolo?

Se un virus o un batterio viene utilizzato in una vaccinazione, è generalmente morto o inattivo, pertanto non è in grado di far insorgere malattie.

Come si comporterà il mio cucciolo dopo le somministrazioni?

Dopo le somministrazioni il tuo cucciolo potrebbe sembrarti un po' silenzioso, soprattutto il primo giorno. Questo comportamento è dovuto alla risposta del sistema immunitario al vaccino.

Cosa devo fare dopo la somministrazione dei vaccini al mio cucciolo?

Dopo la somministrazione è necessario tenere il cucciolo a riposo, in quanto il suo sistema immunitario lavorerà di più rispetto al normale.

Se ritieni che il tuo cucciolo non sia tornato alla normalità entro 24 ore, contatta il Medico Veterinario per una consulenza.

È fondamentale assicurarsi di aver attuato il giusto protocollo vaccinale per il nuovo cucciolo, poiché la vaccinazione dei cani è una delle misure sanitarie preventive più importanti che tu possa adottare. Non appena porti a casa il tuo nuovo cucciolo, è fondamentale consultare il Medico Veterinario e assicurarsi che riceva le vaccinazioni adeguate al momento giusto.