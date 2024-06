La salute dipende dall'attività

Quando si tratta di pensare alla frequenza con cui dovresti far fare esercizio al tuo cane, è necessario prendere in considerazione una serie di fattori. I cani sono animali giocherelloni e amano trascorrere del tempo all'aperto, dove possono camminare, esplorare, correre e perfino nuotare. Un esercizio fisico regolare consente al tuo cane di mantenersi in forma, rimanere attivo ed essere felice.

L'età e la salute del tuo animale domestico sono aspetti da considerare attentamente al fine di individuare una appropriata frequenza di esercizio. I cani più giovani e le razze più grandi possono richiedere più di due sessioni al giorno mentre per alcuni cani più anziani o razze più piccole potrebbe essere sufficiente uscire per una passeggiata al mattino e alla sera.

Potresti pensare ai cuccioli come a concentrati infiniti di energia, ma troppo esercizio può essere dannoso quanto fargliene fare troppo poco. I loro bisogni cambiano di pari passo con la crescita. Per i cuccioli molto giovani, punta a passeggiate brevi e a diverse sessioni di gioco nell'arco della giornata. Entro sei-otto mesi, il cucciolo sarà in grado di fare passeggiate più lunghe. La chiave è abituare il cucciolo a sessioni di esercizio gradualmente più lunghe, quindi ricorda di fare tante pause (e di lasciare spazio ai pisolini!).

La tua routine quotidiana avrà un notevole impatto sulla frequenza con cui potrai portare fuori il tuo cane adulto per una passeggiata. Lanciargli una palla in giardino come ulteriore esercizio può risultare molto divertente, sia per lui che per te. In generale, assicurarti che l'attività che offri al tuo cane sia regolare e divertente è la chiave per garantire al tuo animale domestico una vita sana e felice.