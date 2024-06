È importante controllare il peso e la forma fisica del cucciolo sin dai primi momenti e monitorarli regolarmente per far sì che diventi un adulto sano. Se non disponi di una bilancia delle dimensioni adatte (ad esempio una bilancia per bambini), puoi pesare il cucciolo tenendolo in braccio quando sali sulla tua normale bilancia e poi sottrarre il tuo peso. Oltre al peso, ci sono anche altri dettagli facili da notare quando lo accarezzi. Innanzitutto, dovresti essere in grado di sentire facilmente le sue costole quando lo tocchi con le punte delle dita. Poi, fatti qualche domanda: Il girovita è chiaramente definito quando osservo il mio cucciolo dall'alto? Il suo addome è infossato dietro la gabbia toracica se osservato di lato? Se non fosse così, il cucciolo potrebbe essere sovrappeso.

Parlane con il tuo Medico Veterinario alla prossima visita per conoscere il punteggio della valutazione corporea (BCS) e i modi migliori per valutare la forma del tuo cucciolo. Più sarai abituato a controllare il peso e la forma del tuo cucciolo sin dall'inizio, più sarai in grado di notare quei cambiamenti che richiedono l'attenzione di un professionista.

È fondamentale comprendere se il peso del tuo cane è eccessivo e agire di conseguenza, poiché un cane in sovrappeso rischia più degli altri di sviluppare patologie serie, in grado di cambiare la sua vita. Queste potrebbero includere diabete, osteoartrite, tumori e così via.

Un cane è considerato in sovrappeso quando eccede del 15%-20% il suo peso ideale e obeso quando lo supera del 30%. È facile sottostimare il peso del proprio cane, pertanto il modo migliore per verificare se sta mettendo su peso in eccesso consiste nell'utilizzare un approccio in 3 fasi basato sull'osservazione, la palpazione e la pesatura.