Aun así, el tamaño de la raza puede no ser el factor más importante a la hora de seleccionar tu nueva mascota. Algunos perros más grandes no necesitan tanto ejercicio como sus homólogos de razas más pequeñas. El Basset Hound , por ejemplo, es conocido por su naturaleza tranquila (si se determina) y, aunque, como cualquier perro, necesita hacer ejercicio con regularidad, le va muy bien en una casa sin jardín. Un gran danés puede ser grande (y necesitará cierto espacio en casa para estar cómodo), pero no tiene una necesidad muy alta de ejercicio.