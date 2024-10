Wenn Spürhunde wirklich in der Lage sein sollten, an COVID-19 erkrankte Menschen zuverlässig zu erkennen, könnte das beispielsweise an Flughäfen zu einer schnellen und reibungslosen Einreise beitragen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Libanon werden entsprechend trainierte Hunde bereits an Flughäfen eingesetzt; in Finnland und Korsika laufen ebenfalls erste Feldversuche.



Im weiteren Verlauf der Studien scheinen die ersten Forschungsarbeiten positive Ergebnisse zu liefern. Es besteht die Hoffnung, dass bald mit umfassenderen Tests an der breiten Öffentlichkeit begonnen werden könnte, und diese Hunde in der Zukunft eine Schlüsselrolle bei der Eindämmung der Verbreitung des Virus und dem Schutz von Menschen spielen könnten.

