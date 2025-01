Von besonderem Interesse für Dr. Suchodolski ist der Lebensbeginn der Tiere. Alle Tierarten, auch der Mensch, werden ohne Bakterien geboren. Dies ändert sich jedoch schnell.

Unmittelbar nach der Geburt beginnen Mikroorganismen in den Magen-Darm-Trakt einzuwandern – von den Bakterien im Geburtskanal bis hin zu Bakterien aus der Umgebung. Im Laufe des Heranwachsens verändert sich der Magen-Darm-Trakt von jungen Tieren. Wenn beispielsweise neue Nahrung aufgenommen oder die Ernährung umgestellt wird, entwickeln sich Verdauungsenzyme, die die Nahrung aufspalten. Dadurch entwickelt sich das Mikrobiom des Darms. Wie Dr. Suchodolski erklärt, finden in den ersten acht Lebenswochen so viele tiefgreifende Veränderungen im Darmtrakt statt, dass Kätzchen, Welpen und andere Jungtiere in dieser Zeit sehr anfällig sein können – etwa für Magen-Darm-Probleme oder Infektionen. Ausgewachsene Tiere sind langfristig stabiler. In den Augen von Dr. Suchodolski und seinem Team sind alle gleich wichtig.

„In den ersten acht Lebenswochen finden sehr viele tiefgreifende Veränderungen im Magen-Darm-Trakt statt ... Welpen und Kätzchen sind in dieser Zeit sehr anfällig.“

— Dr. Suchodolski, Veterinär-Gastroenterologe

Seine Liebe zu Tieren geht auf seine Kindheit in Österreich zurück. Dr. Suchodolskis Großeltern hatten einen Bauernhof, wo er jeden Sommer und einen Großteil seiner Jugend verbrachte und mit allen Arten von Tieren Kontakt hatte. Bis heute lebt er mit einer beachtlichen Menagerie in seinem Haus in Texas. Zu der langen Liste seiner Haustiere gehören Eier legende, fliegende und bellende Exemplare.

Dr. Suchodolski tritt dem Expert*innennteam für Welpen- und Kätzchengesundheit als Experte für Mikrobiom und Darmgesundheit bei. Die langjährigen fortlaufenden Investitionen von Royal Canin in die Wissenschaft waren für ihn ein Grund, diese Aufgabe zu übernehmen. „Die Wissenschaft kann uns helfen, die gesamte Komplexität eines beginnenden Lebens zu verstehen“, sagt er. „Und aus der großen Menge unserer unterschiedlichen Beobachtungen können wir dann Modelle erstellen.“ Dr. Suchodolski sieht die kollektive Zusammenarbeit mit dem Ziel, einen Beitrag für die künftige Gesundheit von Kätzchen und Welpen zu leisten, als perfekte Nutzung des Fachwissens der einzelnen Mitglieder.