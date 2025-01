Fünf Fragen an Dr. Villaverde



Sind Sie eher ein Hunde- oder ein Katzenmensch?



Ich liebe Hunde, aber ich bin ein hundertprozentiger Katzenmensch.Man kann ein Hunde- und ein Katzenmensch sein, aber es ist jeweils eine unterschiedliche Art von Beziehung. Und ein anderer Lebensstil. Weil ich beruflich viel unterwegs bin, ist die Arbeit, die ein Hund mit sich bringt, für mich schwierig. Das wäre dem Hund gegenüber nicht fair. Außerdem kann ich sagen, dass ich die Persönlichkeiten von Katzen liebe.



Welches sind Ihre Lieblingsnamen für Katzen oder Hunde?

Ich wollte schon immer eine Katze Crowley nennen. Und Mr. Darcy. Ich finde, der Name Mittens (Englisch für Fäustlinge) ist perfekt für eine Katze. Allerdings sollte jede Katze, die Mittens heißt, „Socken“ haben, also Pfoten in einer anderen Farbe, damit der Name auch wirklich passt. Eine gute Freundin von mir hat eine Katze namens Orange, und diesen Namen liebe ich auch. Das sind jetzt vier. Mir fällt gerade kein fünfter ein. Den muss ich Ihnen schuldig bleiben.

Welche Frage hören Sie von Tierbesitzern am häufigsten?

Wahrscheinlich: „Welches ist das beste Futter für mein Haustier?“ Es schwirren so viele Mythen zu dem Thema herum, das kann sehr anstrengend sein. Aber Tierhalter wollen für ihre Haustiere immer das Beste, und das will ich auch. Und das Mindeste, was ich bei meiner Arbeit tun kann, ist zuzuhören. Also höre ich zu. Und erst dann kann ich meine professionelle Sicht der Dinge darlegen.

Welches ist seltsamste Wort aus Ihrem Arbeitsalltag?

Sarkopenie vielleicht. Ich liebe dieses Wort, wenn auch nicht seine Bedeutung. Es stammt aus dem Griechischen: Sarco bedeutet „Muskel“, und penia kann in etwa mit „Reduktion“ übersetzt werden. Es bezeichnet den Verlust an Muskelmasse, der in der Regel auf den Alterungsprozess zurückzuführen ist. Wenn Katzen oder Hunde – und ebenso Menschen – alt werden, können sie an Muskelmasse verlieren. Wir sind immer auf der Suche nach Strategien, um diesen Prozess zu verlangsamen.

Was würden Sie tun, wenn Sie keine Wissenschaftlerin wären?

Bibliothekarin. Bücher sind wahrscheinlich meine erste Liebe. Als introvertiertes Kind fiel es mir schwer, Freunde zu finden, also habe ich meine Zeit in der Bibliothek verbracht und gelesen. Und zwar sehr viel. Früher habe ich auch der Bibliothekarin geholfen. Obwohl ich immer noch zurückhaltend bin, kann ich über ein gutes Buch mit jedem sprechen.