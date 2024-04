Hypertrophe Kardiomyopathie (kurz HCM) zählt zu den häufigsten felinen Herzerkrankungen. Aber worunter leiden Katzen eigentlich genau, wenn bei ihnen diese Krankheit diagnostiziert wird?

Bei HCM kommt es zu einer Verdickung und zunehmenden Versteifung des Herzmuskels der linken Kammer. So wird das Herz mit zu wenig Blut befüllt, das sich folglich in den Lungenkreislauf zurückstaut. In der Folge sammelt sich Wasser in Lunge und Brusthöhle, was für die Katze lebensbedrohlich sein kann. Unbehandelt kann diese Erkrankung auch zu Blutgerinnseln (Thromboembolien) und dem plötzlichen Herztod führen.

Wir erklären Ihnen, wie Sie erste Anzeichen von HCM erkennen und wie eine professionelle Behandlung ablaufen kann.