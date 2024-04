Unbehandelt führt eine Hypothyreose bei Katzen in der Regel dazu, dass sich der Gesundheitszustand des Tieres immer weiter verschlechtert. Wird sie jedoch rechtzeitig tiermedizinisch behandelt und die Therapie an die individuellen Bedürfnisse der Katze angepasst, ist in vielen Fällen ein langes und uneingeschränktes Leben möglich, sofern keine weiteren Folgeerkrankungen auftreten.

Die Ursache der Schilddrüsenunterfunktion spielt eine entscheidende Rolle für die Behandlung und damit auch für die Lebenserwartung Ihrer Katze. Zur Vorbeugung einer Hypothyreose ist eine regelmäßige tierärztliche Vorsorgeuntersuchung essenziell. Wird die Unterfunktion frühzeitig erkannt und behandelt, kann das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamt werden.