Stressbedingter Haarausfall

Leidet die Katze unter Stress, kann das ebenfalls dazu führen, dass sie sich Körperstellen kahl leckt. So ist manisches Putzen ein Anzeichen dafür, dass es dem Tier nicht gut geht.

Mögliche Stress-Auslöser sind z. B.:

ein Umzug

neue Mitbewohner oder Familienmitglieder

die Veränderung der täglichen Routine

Krankheitsbedingter Haarausfall

Manche Katzen leiden auch an einer Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose). Bei dieser hormonellen Erkrankung entstehen ebenfalls kahle Körperstellen durch gesteigertes Putzverhalten.

Zudem können Hautpilze die Haarwurzeln oder -schäfte schädigen. Neben der Haarlosigkeit bemerken Sie in solch einem Fall vermutlich auch andere Symptome wie Entzündungen oder Schuppenbildung.

Auch Allergien können die Ursache dafür sein, dass sich Ihre Katze die juckenden Körperstellen kahl leckt. Ein weiterer Grund dafür können Schmerzen sein, z. B. am Bauch infolge einer Blasenentzündung.

Haarausfall bei Katzen durch Ringelflechte

Die Ringelflechte ist eine der häufigsten Ursachen für Haarausfall bei Katzen. Diese Pilzinfektion ist hoch ansteckend und tritt häufig bei Kätzchen oder Katzen auf, die in Gruppen leben. Der Verursacher ist eine Pilzspore, Microsporum Canis, die von einem kontaminierten Tier oder einer kontaminierten Umgebung stammen kann und über mehrere Monate ansteckend bleibt.

Die Spore dringt durch Bisse, Kratzer oder Läsionen in die Haut Ihrer Katze ein, und die Infektion beginnt sich in der äußersten Hautschicht und ihren Haarfollikeln zu entwickeln. Wenn Ihre Katze Hautschäden in einem Bereich hat, den sie für die Pflege nur schwer erreichen kann, z. B. im Gesicht, besteht für sie ein höheres Risiko, dass sie eine Ringelflechte bekommt. Außerdem ist auch das Risiko, dass sich die Infektion festsetzt, wenn das Immunsystem Ihrer Katze geschwächt ist erhöht: z. B. durch Krankheit oder medikamentöse Behandlung.

Die Symptome von Ringelflechte können bei Katzen sehr unterschiedlich sein. Wahrscheinlich werden Sie aber Haarausfall in unregelmäßigen oder kreisförmigen Bereichen sowie rötliche Flecken der Haut bemerken, die schuppig sein können. Die Haare Ihrer Katze können auch leicht brechen oder abnormal aussehen.

Ringelflechte kann behandelt und beseitigt werden. Allerdings erfordert es bei dieser Infektion mehrere Behandlungsphasen, wobei alle verbleibenden Sporen zerstört werden müssen und die Umgebung Ihrer Katze gründlich desinfiziert werden muss. Ringelflechte kann auch für die Menschen in ihrem Zuhause hoch ansteckend sein. Wenn Sie also Anzeichen bei Ihrer Katze bemerken, sollten Sie so schnell wie möglich eine Tierarztpraxis aufsuchen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Haarausfall bei Katzen durch übermäßige Fellpflege

Mit der Fellpflege sorgen Katzen in entscheidendem Maße dafür, sich selbst sauber und ihre Haut gesund zu halten. Eine übermäßige Pflege kann jedoch zu Haarausfall und anderen Begleiterscheinungen führen.

Bei der Fellpflege befreit Ihre Katze ihr Fell und ihre Haut mit ihrer rauen Zunge von Parasiten, abgestorbenen Haaren, Schmutz und anderen Reizstoffen. Mit ihrer Zunge kann sie allerdings auch ihre Haare brechen, was zu Haarausfall führt. Wenn Ihre Katze ihr Fell an immer der gleichen Stelle übermäßig pflegt, werden Sie möglicherweise feststellen, dass diese kahler wird oder das Fell dort eine schlechtere Beschaffenheit aufweist. Da Ihr Haustier dabei zudem noch abgestorbene Haare aufnimmt, leidet sie möglicherweise auch unter der Bildung von Haarballen.

Übermäßiges Pflegen kann ein Anzeichen für eine Verhaltensstörung sein. Wenn Ihre Katze besonders gestresst ist, ist die Pflege möglicherweise eine Art Ersatzhandlung für sie, mit der sie versucht, sich selbst zu beruhigen. Übermäßige Fellpflege kann aber auch durch Langeweile verursacht werden. Bietet die Umgebung Ihrer Katze keine Abwechslung, betreibt sie intensivere Fellpflege als nötig. Wenn Sie bei Ihrem Stubentiger Anzeichen von übermäßiger Fellpflege bemerken, sollten Sie eine Tierarztpraxis konsultieren: Dort kann das Problem besprochen und die Ursache dafür ermittelt werden.

Futterbedingter Haarausfall bei Ihrer Katze

Wenn das Futter Ihrer Katze sie nicht mit allem versorgt, was ihre Haut und ihr Fell benötigen, um gesund zu bleiben, kann dies zu Haarausfall oder dünnem Fell führen.

Haut und Fell einer Katze benötigen eine beträchtliche Menge an Protein, um effektiv funktionieren und wachsen zu können. Etwa 30 % des täglich aufgenommenen Proteins werden zur Erneuerung und zum Aufbau ihrer Haut verwendet. Ein Mangel an hochwertigem Eiweiß in der Nahrung oder zu schwer verdauliches Eiweiß kann zu dünnerem, brüchigem Haar und sogar zu Haarausfall führen.

Vitamin A und Vitamin E sind ebenfalls wichtig, um das Fell Ihres Tieres gesund zu halten und Haarausfall zu verhindern. Diese regulieren das Zellwachstum und fungieren als natürliche Antioxidantien. Eine Mangelerscheinung durch unzureichende Aufnahme dieser beiden Vitamine kann zu Problemen führen, z. B. bei der Produktion von Keratin, dem Hauptbestandteil von Haar.

