PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® SKIN & COAT feine Stückchen in Soße ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen zur Unterstützung der Hautfunktionbei Dermatose und übermäßigem Haarausfall. Hoher Gehalt an Linolsäure (LA) und der Summe aus Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA). EMPFEHLUNGEN:Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. SKIN & COAT feine Stückchen in Soße zunächst bis zu zwei Monaten füttern.

