ANALLERGENIC für Katzen

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Trockennahrung für Katzen

Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen

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Verfügbare Größen

2 kgkg 2

4 kgkg 4

Was ist die richtige Portion?

VERFÜGBARKEIT

Dieses Produkt ist eine tierärztliche Rezeptur. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Tierärztin, ob es das richtige Produkt für Ihr Tier ist.

Tierarztpraxis finden

PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® ANALLERGENIC Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen zur Minderung von Ausgangserzeugnis-und Nährstoffintoleranzerscheinungen mit hydrolysierten Proteinquellen und ausgewählten Kohlenhydratquellen. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. ANALLERGENIC Trockennahrung drei bis acht Wochen füttern: Wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden, kann dieses Futtermittel zunächst bis zu einem Jahr verwendet werden.

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Produktangaben zum Bild

VORTEILE

SEHR STARK HYDROLYSIERTES PROTEIN

Sehr stark hydrolysiertes Protein aus Oligopeptiden und freien Aminosäuren aus einer Quelle trägt zur Risikominimierung von Nährstoffintoleranzen und Futtermittelunverträglichkeiten bei.

ALLERGENREDUZIERT

Die Rezeptur und der Herstellungsprozess sind auf Vermeidung eines Kontaktes mit potenziellen Nahrungsallergenen ausgerichtet.

HAUTBARRIERE

Spezielle Rezeptur zur Unterstützung der natürlichen Hautbarriere für optimale Hautgesundheit.

ERNÄHRUNGSINFORMATION