ANALLERGENIC für Katzen

ROYAL CANIN® ANALLERGENIC Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen zur Minderung von Ausgangserzeugnis-und Nährstoffintoleranzerscheinungen mit hydrolysierten Proteinquellen und ausgewählten Kohlenhydratquellen. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. ANALLERGENIC Trockennahrung drei bis acht Wochen füttern: Wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden, kann dieses Futtermittel zunächst bis zu einem Jahr verwendet werden.