Hautkrankheiten bei Katzen

Pilzinfektion bei Katzen

Möglicherweise wird das übermäßige Kratzen Ihrer Katze nicht durch Parasiten, sondern tieferliegende Ursachen bedingt. Dies kann eine Pilzinfektion sein, z. B. eine Ringelflechte (Hautpilzbefall). Dabei dringen Sporen über eine Verletzung, einen Biss oder einen direkten Kontakt in die Haut ein und reizt dann die äußerste Hautschicht. Dieser mikroskopisch kleine Pilz greift das Haar Ihrer Katze an der Wurzel an, verursacht Haarausfall und runde, kahle Stellen auf der Haut.

Hauterkrankungen durch Mangelernährung

Wenn das Futter Ihrer Katze nicht ihre gesamten Nährstoffbedürfnisse erfüllt, kann dies zu mattem Fell und trockener, gereizter Haut führen. Die Folge ist auch hier unangenehmer Juckreiz. Eine ausgewogene Ernährung ist also auch für Ihr Haustier das A und O.

Proteine und ihr Einfluss auf die Hautgesundheit Ihrer Katze

Protein ist für die Erneuerung der Hautzellen und in Form von Keratin für die Stabilität des Haares von Katzen unerlässlich. Aufgrund der ständigen Zellteilung und Erneuerung ihrer Hautzellen braucht Ihre Katze viel Protein. Nimmt sie nicht genug Protein über ihr Futter auf, wird ihr Haar möglicherweise dünner, was seine Schutzfunktion vermindert.

Essentielle Fettsäuren und Katzenhaut

Ein weiterer wichtiger Nährstoffbestandteil sind essentielle Fettsäuren. Dazu gehören Omega-3-Fettsäuren, insbesondere EPA und DHA und Omega-6-Fettsäuren. Diese tragen dazu bei, die Haut-Integrität Ihrer Katze zu erhalten und das Wachstum gesunder Haare zu fördern. Die richtige Kombination aus Omega-3-und Omega-6-Fettsäuren kann der Haut helfen, Feuchtigkeit besser zu speichern und eine stärkere Barriere gegen Reizstoffe aufzubauen.

Katzen sind nicht in der Lage einige essentielle Fettsäuren intern zu synthetisieren. Deshalb müssen sie sie über die Nahrung aufnehmen. Ein Mangel dieser wichtigen Nährstoffe kann zu Veränderungen der Haut- und des Fellbildes führen.

Der Einfluss von Vitaminen auf die Haut Ihrer Katze

Eine Vielzahl verschiedener Vitaminkomplexe ist erforderlich, damit die Haut und das Haar Ihrer Katze gesund bleiben. Vitamin A hilft, die Hautgesundheit zu regulieren, die Vitamin B-Gruppe metabolisiert Fette, Proteine und Kohlenhydrate. Vitamin E ist ein natürliches Antioxidanz, das helfen kann, die natürlichen Abwehrkräfte ihrer Katze zu stärken. Biotin ist unterdessen wichtig, um die Integrität der Haut zu unterstützen. Bei Vitaminmangel kann Ihre Katze unter Haarausfall, minderwertigem Fell, Schuppenbildung und Problemen bei der Produktion von Keratin, dem Hauptbestandteil der Haare, leiden.

Die Hautgesundheit Ihrer Katze und Mineralien

Es gibt zwei Mineralstoffe, die für eine gesunde Haut und gesundes Haar Ihrer Katze von entscheidender Bedeutung sind. Dies ist einerseits Zink, das eine multifunktionale Rolle spielt und für die Mechanismen aller Zellen im Körper des Tieres von entscheidender Bedeutung ist. Andererseits Kupfer, das für die Bildung von Haaren und ihre Pigmentierung mitverantwortlich ist. Ein Zink- oder Kupfer-Mangel in der Diät Ihrer Katze kann zu einem Fell führen, das von ungesunder Qualität und Farbe ist und außerdem sehr langsam wächst.

Obwohl es auch genetische Faktoren gibt, die sich auf die Hautgesundheit Ihrer Katze auswirken, können Sie sie bei der Entwicklung einer starken, gesunden Haut und eines gesunden Fells unterstützen: Wählen Sie eine geeignete Katzennahrung, die alle Nährstoffe enthält, die Ihr Haustier benötigt.

Weitere Ursachen von Hautkrankheiten

Eine weitere Ursache für ständiges Kratzen kann Akne sein, die Juckreiz verursacht und sich in Form von roten Hautläsionen am Kinn zeigt.

Bei Freigängern können sich auch Pflanzensamen, Splitter oder Erdreste im Fell festsetzen, die die Haut reizen und jucken. Wenn sich Fremdkörper im Fell Ihrer Katze befinden, wird sie sich häufig putzen, um sie wieder loszuwerden.

Verletzungen durch Katzenbisse können sich zu Abszessen entwickeln: Eventuell dringen dann Keime in die Wunden ein und führen zu Schwellungen, entzündeter Haut und Fieber.

Möglicherweise kratzen sich Katzen auch beim Fellwechsel, um altes Fell loszuwerden. Auch hierbei können sich durch übermäßiges Kratz-Verhalten Ihres Tieres Entzündungen bilden. Eine regelmäßige und intensive Fellpflege wirkt vorbeugend.

Auch Haarlosigkeit, Alopezie genannt, kann Hautprobleme nach sich ziehen. Hormonell bedingte Gründe, Parasitenbefall oder Entzündungen können Auslöser für mangelndes Wachstum von Haaren oder langsames Nachwachsen sein.

Katzen sind sensible Tiere, die wie Menschen unter psychischen Erkrankungen und Stress leiden können. Etwa aufgrund von Veränderungen im Alltag (Umgebung, Einsamkeit, keine Rückzugsmöglichkeiten). Daraus kann eine psychogene Alopezie (Form der Haarlosigkeit) folgen: Gestresste Katzen lecken intensiv und fügen sich so kahle Hautstellen zu.

Wie wird die Hautkrankheit einer Katze diagnostiziert?

Die Diagnose einer Hauterkrankung der Katze erfolgt durch eine dermatologische Untersuchung des Tierarztes. Dieser prüft u. a. Haut, Fell und Schleimhäute und entnimmt möglicherweise auch Proben. So bürstet er bei der Fellprobe das Fell der Katze durch und schickt eine Probe zur weiteren Untersuchung ins Labor.

Mit einer sogenannten Wood Lampe können Pilze (microsporum canis) nachgewiesen werden, die unter dem speziellen UV-Licht leuchten. Zudem setzt der Arzt je nach Fall auch oberflächliches oder tiefes Hautgeschabsel ein: bei dieser Technik schabt er die betroffenen Hautstellen mit dem Skalpell ab.

Eine weitere Diagnose-Möglichkeit sind Allergietests. Etwa ein Hypersensibilitätstest zur exakten Bestimmung einer Allergie durch Hauttest oder Blutentnahme. Diese Methode dient als medizinisches Ausschlussverfahren bei einer allergischen Reaktion um festzustellen, ob eine andere Ursache als eine Allergie vorliegt.

Bei der Hautbiopsie verwendet der Tierarzt eine Pilzkultur, auch mykologische Kultur genannt, zur Identifikation des Pilzerregers – bzw. eine bakteriologische Kultur zur Identifikation des Bakteriums. Per Antibiogramm ermittelt er anschließend das geeignete Medikament für eine erfolgreiche Behandlung. Eine histologische Untersuchung dient außerdem dazu, Zellveränderungen zu identifizieren.

Vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung von Hautkrankheiten

Vielen Krankheiten kann man durch gesunde Ernährung und entsprechende Hygiene-Maßnahmen vorbeugen. Wir haben einige Tipps zur optimalen Pflege Ihres geliebten Stubentigers für Sie zusammengestellt.

Füttern Sie Ihre Katze nur mit qualitativ hochwertigem Futter.

Bieten Sie dem Tier eine ausgewogene Komplettnahrung und vermeiden Sie so Mangelernährung. Sie können auch Futter kaufen, das speziell für Katzen mit dermatologischen Problemen entwickelt wurde.

Vermeiden Sie so gut es geht Stress für Ihr Haustier.

Auf dem Programm sollte tägliches Bürsten zur Förderung der Durchblutung, Entfernung loser Haare sowie Stimulation der Haarwurzeldrüsen stehen. Glatteres Fell hat isolierende Eigenschaften.

Achten Sie – vor allem im Winter – auf eine gute Raumfeuchtigkeit in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung, um trockene Haut zu vermeiden.

Reinigen Sie regelmäßig Trageboxen, Spielzeug, Schlafplätze und Kratzbäume, um Pilz- und Parasitenbefall vorzubeugen.

Ein Tipp vor allem für Besitzer von Freigängerkatzen: Es ist an und für sich eine gute Idee, Ihre Katze zu waschen. Achten Sie aber darauf, dass Sie nur für Katzen bestimmte Produkte verwenden, da ihre Haut säurehaltiger ist als die des Menschen. Für Menschen bestimmtes Shampoo kann Irritationen und Hautprobleme bei Tieren verursachen. Denken Sie außerdem daran, mögliche Splitter zu entfernen, wenn Ihre Katze wieder nach Hause kommt, um einem Kratzen oder Juckreiz entgegenzuwirken. Des Weiteren ist eine regelmäßige Parasitenprophylaxe ratsam, um diesen gegebenenfalls frühzeitig vorzubeugen.

Wenn Sie glauben, dass Ihre Katze vielleicht an einem Hautproblem oder einer Hautkrankheit leidet, wenden Sie sich umgehend an Ihren Tierarzt. So können Sie schnell mit der Behandlung beginnen und Ihre Katze vor weiteren Beschwerden bewahren.