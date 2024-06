Hautallergien bei Katzen

Wie der Mensch können auch Katzen an Allergien und den unangenehmen Symptomen einer allergischen Reaktion leiden. Auch wenn Allergien behandelt werden können, kann es sich schwierig gestalten, die Ursache für die Allergie Ihrer Katze zu ermitteln. Dazu ist dann die Hilfe Ihres Tierarztes nötig.

Symptome einer Allergie bei Katzen

Die Haut Ihrer Katze ist der größte Indikator dafür, ob sie an einer Allergie leidet. Beim Streicheln Ihrer Katze fühlen Sie möglicherweise kleine Krusten oder bemerken breite, relativ flache Stellen auf der Haut, die rot sind oder entzündet erscheinen, oder Läsionen im Gesicht, am Bauch oder an der Außenseite ihrer Oberschenkel. Katzen mit Allergien kratzen und beißen sich häufig, und können sich bei dem Versuch, den Juckreiz zu lindern, auch übermässig putzen. Die Folge können ein ausgedünntes Haarkleid, leicht brechende Haare oder Haarausfall sein.

Warum ist die Allergie einer Katze so schwer zu bestimmen?

Es gibt drei Hauptursachen für eine Allergie bei Katzen: Flöhe, Bestandteile in ihrer Ernährung sowie Allergene in ihrer Umgebung. Es ist schwierig zu bestimmen, was davon genau das Symptom einer allergischen Reaktion bei Ihrer Katze auslöst, weshalb Ihr Tierarzt per Ausschlussverfahren vorgehen muss.

Wie wird der Tierarzt vorgehen, um die Allergie meiner Katze festzustellen?

Das erste, was Ihr Tierarzt tun wird, ist festzustellen, ob eine andere Ursache für die Symptome Ihrer Katze vorliegt als eine allergische Reaktion. Viele der Symptome, die eine Katze mit Allergien zeigt, ähneln denen, die durch parasitäre Infektionen, Pilzinfektionen – wie zum Beispiel durch Ringelflechte – und sogar durch Verhaltensprobleme hervorgerufen werden. All dies muss von Ihrem Tierarzt ausgeschlossen werden, bevor Sie mit der Behandlung einer Allergie beginnen.

Ihr Tierarzt wird Ihre Katze dann gegen Flöhe behandeln. Katzen können eine Überempfindlichkeit gegen Flohbisse entwickeln, was dazu führt, dass sie sich heftig kratzen und damit Krusten oder Läsionen der Haut verursachen. Ihr Tierarzt wird Ihnen dringend anraten, den Flohbefall zu behandeln und auch alle anderen Tiere in Ihrem Haushalt zu entflohen sowie andere Vorkehrungen zu treffen, z. B. die Umgebung Ihrer Katze regelmäßig zu reinigen.