FLUTD ist ein Sammelbegriff für alle Harnwegserkrankungen, die die Blase und Harnröhre bei Katzen betreffen. Die Ursachen von FLUTD umfassen Infektionen, Entzündungen, angeborene Defekte, Neoplasien und Kristalle und Steine. Bis zu 4,4% der Katzen leiden jedes Jahr an FLUTD.2 Katzen jeden Alters, jeder Rasse und Geschlechts können betroffen sein, aber besonders gefährdet sind junge bis mittelalte (2-7 Jahre alte), übergewichtige, kastrierte Kater.2,4 FIC macht bis zu drei Viertel aller FLUTD-Fälle aus.1,2,5

Leider ist die feline idiopathische Zystitis in ihrer Herkunft besonders schwer zu fassen, wobei „idiopathisch“ darauf hinweist, dass die genaue Ursache unbekannt bleibt. Dieser Mangel an einer klaren Ursache erschwert die Diagnose von FIC und lässt es an den Tierhalter*innen, die Anzeichen zu lernen, auf die sie achten müssen. Wenn Ihre Katze Anzeichen einer Zystitis zeigt, wird Ihre Tierärztin oder Ihr Tierarzt eine gründliche Anamnese erheben, eine klinische Untersuchung durchführen und eine Urinprobe untersuchen. Sie können eine Blutuntersuchung durchführen oder Röntgenaufnahmen oder eine Ultraschalluntersuchung der Blase vorschlagen. FIC wird nur diagnostiziert, wenn diese Tests keine offensichtliche Ursache (wie eine Infektion oder Harnkristalle) für die Anzeichen einer Zystitis zeigen.