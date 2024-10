Anstrengung beim Urinieren (Strangurie)

Jedes Anzeichen von Anstrengung beim Urinieren erfordert sofortige tierärztliche Aufmerksamkeit. Dies kann ein Indikator für eine Entzündung oder eine Blockade in der Harnröhre sein. Eine Blockade tritt in der Regel nur bei Katern auf, da sie längere und engere Harnröhren haben. Die Blockade könnte durch Harnkristalle oder durch einen Harnpfropfen (bestehend aus Zellen und Abfallprodukten) verursacht werden, der sich in der Harnröhre, oft an der Spitze des Penis, festsetzt. Harnröhrenkrämpfe oder Entzündungen können ebenfalls eine Obstruktion verursachen. Wenn Ihre Katze nicht urinieren kann, handelt es sich um einen medizinischen Notfall und erfordert sofortige tierärztliche Intervention.