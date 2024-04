Vor allem bei älteren Katzen ist Osteoarthrose (oft nur Arthrose genannt) eine ziemlich verbreitete Krankheit. Es handelt sich dabei um eine chronische, degenerative sowie nicht-entzündliche und nicht-infektiöse Erkrankung der Gelenkknorpel. Die Veränderungen am Knorpel bzw. an den Knochen verursachen in der Regel ständige Schmerzen. Arthrose tritt bei Katzen häufig bilateral, also auf beiden Seiten gleichzeitig, auf.

Nicht zu verwechseln ist diese Erkrankung mit Arthritis, einer Gelenkentzündung, die u. a. durch eine Viruserkrankung hervorgerufen werden kann. Allerdings kann Arthritis auch zu bleibenden Schäden am Gelenk, also zu Arthrose führen.